Орбан: в Будапеште больше не будет гей-парадов

В столице Венгрии больше не будут проводить ЛГБТ-парады («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено), заявил премьер страны Виктор Орбан. По его словам, экс-посол США в Венгрии Дэвид Прессман покинул страну, поэтому у таких мероприятий больше нет протекции в Будапеште.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters Виктор Орбан

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

«Гендерная лихорадка пока не захлестнула нас, хотя мы и испытываем огромное давление со стороны западного мира... В Венгрии мы это пресекаем. Американский посол, который ранее ходил во главе прайда в Будапеште, уже уехал, поэтому это мероприятие больше не находится под международной защитой и оно не состоится»,— сказал господин Орбан в эфире радио Kossuth (цитата по «РИА Новости»).

Господин Прессман оставил свой пост и покинул Венгрию в январе. Лидер парламентской фракции правящей партии «Фидес» Мате Кочиш в своем Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) писал, что экс-посол якобы «организовывал и финансировал партии, направленные на свержение суверенного правительства», а также утверждал, что господин Прессман был инициатором протестов в стране. Также он заявил, что господин Прессман «возродил либеральную жизнь Венгрии».

В январе 2021 года 13 стран ЕС осудили Венгрию за запрет пропаганды ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано в РФ экстремистским и запрещено) в школах. После этого 8 июля 2021 года в стране вступил в силу полный запрет пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. В Брюсселе закон назвали «позором», он был встречен осуждением со стороны ряда стран ЕС.

Подробнее о борьбе Венгрии с гомосексуализмом — в материале «Ъ».