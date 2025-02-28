Сотрудники следственного комитета России по Республике Татарстан завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего жителя Набережных Челнов, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Набережных Челнах местного жителя будут судить за мошенничество с соцвыплатой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Набережных Челнах местного жителя будут судить за мошенничество с соцвыплатой

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в 2023 году обвиняемый подал заявление в отдел социальной защиты Тукаевского района на получение единовременной выплаты в размере 350 тыс. руб. Средства предназначались для организации выездного автосервиса, включая покупку оборудования и материалов.

После перечисления денег на его счет обвиняемый незаконно присвоил их.

Преступление было выявлено благодаря совместным действиям сотрудников СК и МВД по Республике Татарстан, которые провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Артём Дергунов