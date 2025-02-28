Путин получил письмо столетнего ветерана с пожеланием победы

Столетний ветеран Великой Отечественной войны из Иркутской области Михаил Гаврилов направил президенту Владимиру Путину письмо с пожеланием победы России. Послание главе государства в ходе встречи передал губернатор региона Игорь Кобзев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Гаврилов и Игорь Кобзев

Фото: @kobzevii Михаил Гаврилов и Игорь Кобзев

Фото: @kobzevii

Губернатор напомнил, что в Иркутской области — 2403 ветерана ВОВ, еще 67 тыс. жителей относятся к детям войны. «Выполняя Ваше поручение, мы встречаемся с ветеранами. Я хотел бы передать Вам конверт от нашего ветерана, он будет участником Парада в этом году. Кстати, ему в этом году 100 лет. Он Вам передал письмо, можете посмотреть, почитать, со словами поддержки, особенно последние фразы. Это люди, которые прошли школу [жизни], правильно все там написали»,— отметил господин Кобзев, обращаясь к президенту. «Ветеран по-другому и не может написать: “Победа будет за нами”»,— отреагировал Владимир Путин.

По словам главы региона, господин Гаврилов удостоен ордена Трудового Красного Знамени, а в годы войны служил десантником и совершил 47 прыжков, 50 лет отстоял за станком. Также Игорь Кобзев показал президенту фотографию ветерана рядом с местными суворовцами. «Бодрый, хорошо выглядит. Передавайте ему привет»,— сказал господин Путин.

Губернатор рассказал Владимиру Путину и о нынешних Героях России, которых в регионе четыре, а также 1700 человек с орденами Мужества и медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».

В материал внесены изменения в 17:44 мск в связи с ошибочным названием региона. Редакция приносит свои извинения читателям.