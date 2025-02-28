Краснодарцы сэкономили более 6,5 млн рублей на походах в кино в 2024 году

T2 проанализировала активность абонентов в программе лояльности «Больше», чтобы выяснить, какое предложение пользовалось у них наибольшей популярностью в 2024 году. В топе у краснодарцев — скидка на покупку билетов в кинотеатр нового поколения «КАРО 8 Галерея Краснодар». За год клиенты компании активировали более 37,5 тысячи промокодов, каждый из которых позволил им сэкономить 25% при просмотре новинок кино.

Фото: пресс-служба Т2

T2 регулярно расширяет возможности программы лояльности «Больше», предлагая абонентам уникальные и выгодные офферы из различных сфер жизни. В январе прошлого года к числу партнеров в Краснодарском крае присоединилась сеть кинотеатров «КАРО». «КАРО 8 Галерея Краснодар» — один из первых мультиплексов нового поколения в регионе и один из самых посещаемых кинотеатров в России: 8 кинозалов с креслами-реклайнерами и доставкой еды в зал, 1000 мест, современные технологии кинопоказа, полностью автоматизированная система покупки билетов и кинобар самообслуживания u-choose. Пространство кинотеатра оформлено арт-объектами от популярных стрит-арт художников и дополнено магазином киномерча и зоной лектория, где проходят встречи с создателями кино, блогерами и критиками.

Промокод оператора позволяет с выгодой посетить не только фильмы из основной афиши, но и премьеры специального проекта КАРО.Арт. Так, в 2024 году вместе с T2 краснодарцы встречали крупные отечественные новинки, а также посещали показы авторского, экспериментального, фестивального, классического, культового кино на языке оригинала с субтитрами. По данным ЕАИС самыми популярными фильмами в Краснодарском крае по итогам года стали: комедия «Холоп 2» (12+), музыкальный фильм-сказка «Бременские музыканты» (6+) и фэнтезийная драма «Мастер и Маргарита» (18+). Посещая эти и другие кинопремьеры, краснодарцы активировали за 12 месяцев более 37,5 тысяч промокодов, сэкономив не менее 6,5 млн рублей исходя из средней стоимости билета в кино в 2024 году.

Воспользоваться привилегиями в рамках программы лояльности «Больше» абоненты T2 могут в приложении «Мой T2» или на официальном сайте компании. Чтобы получить скидку на билеты в кино, достаточно выбрать оффер в разделе «В вашем регионе», получить SMS c промокодом на телефон и ввести на сайте кинотеатра.

Выданные промокоды действуют одну календарную неделю — с понедельника по воскресенье. Скидка 25% применяется к общей стоимости заказа, в котором может быть не более 5 билетов. В Краснодаре кинотеатр сети «КАРО» расположен в торгово развлекательном центре «Галерея».

Евгений Солонченко, коммерческий директор макрорегиона «Юг» T2: «В программе лояльности "Больше" представлены десятки предложений из разных сфер жизни, и скидки на билеты в кино пользуются среди них особой популярностью. По нашим подсчетам, в месяц краснодарцы активировали более 3 тысяч промокодов, что равноценно покупке сотне билетов в кинотеатр ежедневно. Мы рады, что культура посещения кинопоказов в нашей стране остается востребованной и актуальной, а благодаря программе лояльности T2 у наших клиентов появляется еще больше поводов для приятных и выгодных походов в кино с близкими».

https://krasnodar.t2.ru/