Стало известно, какие подарки получат номинанты премии в этом году. Как сообщает The Independent, составитель подарочных наборов компания Distinctive Assets не стала раскрывать общую стоимость подарков, которая, по данным Cosmopolitan, составляет шестизначную сумму.

Известно, впрочем, что после пожаров в Лос-Анджелесе в список подарков вошли сертификаты на оказание персонализированной помощи по восстановлению и консультационные услуги по реновации жилых помещений. Кроме того, каждый номинант получит сертификат на отдых на Мальдивах (четыре ночи на вилле в Joali Maldives) и на Шри-Ланке (пять ночей на спа-курорте Joali Being). Среди подарков также проживание в барселонском Cotton House Hotel, индивидуальное шоу от известного менталиста Карла Крайстмана (стоимость — $25 тыс.) и, разумеется, товары для ухода, на этот раз от Miage, Nomatic, Petty Pout и L`Oreal.

По словам основателя компании Лэша Фэри, наборы Everybody Wins («Побеждает каждый») получат 25 топовых номинантов на «Оскар» и ведущий церемонии Конан О`Брайен. Кто именно войдет в число 25, решает господин Фэри. Он не стал говорить отдельно, получит ли его подарочный набор Юра Борисов, однако российский актер, очевидно, подходит под описание тех 25 человек, которые станут обладателями Everybody Wins.

Виктор Буй