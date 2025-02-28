Добро пожаловались

Ярославский омбудсмен Сергей Бабуркин в 2024 году рассмотрел более 3,7 тыс. обращений жителей региона. Об этом он рассказал в своем отчете в ярославской облдуме. По его словам, ярославцы чаще всего жаловались на нарушение жилищных прав, на втором месте — обращения, связанные с СВО. Писем к омбудсмену из мест лишения свободы стало значительно меньше, как и самих заключенных. Депутаты разошлись во мнениях, почему количество обращений от жителей области к омбудсмену растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бабуркин

Фото: Ярославская областная дума Сергей Бабуркин

Фото: Ярославская областная дума

28 февраля на заседании областной думы уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин представил депутатам отчет за 2024 год. Господин Бабуркин рассказал, что за год рассмотрел 3,7 тыс. обращений, их число ежегодно растет.

Больше всего обращений поступило по теме «право на жилище» — 1080 или 29% от общего числа. Еще 692 обращения были связаны с СВО, на 143 обращения больше, чем в 2023 году. На третьем месте тема «право на доступ к правосудию и юридическую помощь» — 508 обращений.

Уполномоченный рассказал, что более тысячи обращений поступило по вопросам расселения аварийного жилья, предоставления жилья детям-сиротам и многодетным семьям. Часть проблем возникает из-за ограниченности ресурсов, но есть и иные случаи.

«В 2019 году многодетная семья в Ярославле получила в аренду земельный участок в Заволжском районе для строительства жилья. До сих пор она не может это право свое реализовать, потому что возникают препоны: то вдруг на земельном участке обнаружились инженерно-технические сети, то изменили категорию этой территории на зону озеленения. В последнее время обнаружилась там охранная зона газораспределительной сети. В течение нескольких лет люди, платя за аренду и готовя этот участок к строительству, не могут это право реализовать»,— рассказал господин Бабуркин и сообщил, что по данному обращению информация направлена в прокуратуру.

В прошлом году увеличилось число обращений в связи с СВО. Треть из них касалась помощи в установлении местонахождения участников операции и освобождения военнослужащих из Ярославской области из плена. Совместная работа регионального и федерального уполномоченных, а также других структур помогла вернуться из плена 10 жителям региона в прошлом году.

«На протяжении трех лет специальной военной операции тематика обращений менялась. 22-й год — это вопросы призыва, мобилизации, подготовки, экипировки, отсрочек, освобождения. Потом пошли вопросы, связанные уже с боевыми действиями: выплаты, статусы, ранение и погибшие воины. Болезненные, чувствительные вещи.

Причины многообразные, но общая тема — это взаимодействие разных институтов. Когда это взаимодействие обеспечивается, вопросы решаются»,— объяснил уполномоченный.

Практически не изменилось количество обращений по личным, гражданским и политическим правам — 349. При этом увеличилось число обращений от мигрантов в связи с повышенным контролем за соблюдением миграционного законодательства. Речь идет о тех, кого выдворяют за пределы страны из-за нарушений, у кого в России остаются жена и дети.

В два раза уменьшилось число обращений из мест лишения свободы. Господин Бабуркин отмечает, что сейчас ситуация в колониях спокойная, заключенные не сообщали ему о применении физической силы и спецсредств. При этом и количество самих заключенных в колониях сокращается.

«Сокращается контингент осужденных, которые находятся в наших колониях. И значительно.

На данное время где-то около 3 тыс., наверное. Даже одну из колоний ликвидировали в Рыбинске. Ранее было и 5 тыс. С другой стороны, у нас новое явление — создание исправительных центров для отбывания наказания в виде принудительных работ. Сейчас там контингент расширяется. В прошлом году 800 человек через них прошло, в предыдущем — 600»,— рассказал уполномоченный.

При этом в исправительных учреждениях появилась иная проблема — дефицит кадров. Некомплект составляет 28%, и связано это, в первую очередь, с низкими зарплатами.

«Дефицит кадров сказывается на положении самих сотрудников.

Они не свойственные им функции стали выполнять: когда офицеры, извините, раздают пищу»,— сказал Бабуркин.

После доклада уполномоченного выступила депутат облдумы Елена Кузнецова. По ее мнению, рост числа обращений к омбудсмену связан с недоработками со стороны властей.

«Каждый год количество обращений к уполномоченному по правам человека растет. Это говорит о том, что власти на местах недорабатывают, не проживают те проблемы, с которыми люди к ним обращаются. То есть это уже звоночек власти»,— сказала госпожа Кузнецова.

С высказыванием депутата не согласился председатель областной думы Михаил Боровицкий.

«Может быть, это не только недоработка, а как раз доверие к уполномоченному, что он может оказать им поддержку?»,— заметил господин Боровицкий и призвал депутатов проголосовать за принятие доклада уполномоченного. Депутаты доклад одобрили.

Алла Чижова