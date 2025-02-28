В Екатеринбурге задержали главреда «Вечерних ведомостей» Владислава Постникова

Сотрудники полиции задержали главного редактора издания «Вечерние ведомости» Владислава Постникова по ч.1 ст.20.3 КоАП (Пропаганда либо публичное демонстрирование экстремистской атрибутики). Как он сообщил в своем telegram-канале, его доставляют в отдел полиции №1 в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Меня доставляют в отдел. Озвучили информацию о том, что на меня составляют протокол по "арестной" статье 20.3 часть 1 КоАП», — написал он.

В июне 2024 года отдел полиции № 1 УМВД России по Екатеринбургу отказал в возбуждении административного дела в отношении Владислава Постникова о неуважении к власти (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ). Поводом для его вызова в полицию господина Постникова стал пост в его личном telegram-канале в честь 30-летия конституции РФ. Пост был опубликован в начале декабря 2023 года.

Мария Шараева