В марте Ставрополь накроют магнитные бури

По прогнозам экспертов, возбуждение магнитосферы в Ставрополе ожидается с 10 по 12 марта, а также с 14 по 15 числа, сообщают в лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

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Аномалии будут длиться несколько дней с амплитудой в пять балов, что считается мощным импульсом.

«В этот период метеозависимые ставропольцы могут не очень хорошо себя чувствовать. Например, испытывать мигрени, боль в суставах и в целом общее недомогание»,— предупреждают ученые.

Последняя полноценная магнитная буря в с следующем месяце, пройдет 27 марта.

Николай Аксенов