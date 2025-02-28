«Дочка» ЛУКОЙЛа не смогла оспорить решение УФАС о незаконности повышения цен на бензин

Арбитражный суд Прикамья поддержал позицию краевого УФАС в отношении ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт». Как сообщает пресс-служба антимонопольного органа, общество признано виновным в нарушении Закона о защите конкуренции из-за необоснованного завышения цен на топливо на прикамских АЗС. Согласно картотеке суда, резолютивная часть решения была вынесена 26 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Службой было зафиксировано, что цены на автомобильные бензины АИ-92 и АИ-95 на АЗС компании росли в период снижения биржевых цен на нефтепродукты. Так, «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» повысило цены на топливо в розничном сегменте без объективных экономических оснований. Компании было выдало предписание о необходимости внести изменения в политику ценообразования в части определения розничных цен на автомобильное топливо на АЗС.

Осенью «Ъ-Прикамье» сообщал, что ООО «ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт» обратилось в Арбитражный суд Пермского края с двумя заявлениями об оспаривании решений управления ФАС по региону. Ранее УФАС заявило, что в отношении ООО возбуждено дело о нарушении ФЗ «О конкуренции» из-за установления монопольно высокой цены на бензины Аи-92 и АИ-95. Как указывал антимонопольный орган, она выросла на 85 копеек в период снижение биржевых цен на нефтепродукты