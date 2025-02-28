В Казани после вмешательства прокуратуры Советского района 35 сотрудникам ООО «Веста» был выплачен долг по заработной плате в размере 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фирма в Казани выплатит 35 сотрудникам долги по зарплате на 5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фирма в Казани выплатит 35 сотрудникам долги по зарплате на 5 млн рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в период с октября по ноябрь 2024 года 35 сотрудникам компании не выплачивалась зарплата. Размер образовавшейся задолженности достиг 5 млн рублей.

По итогам проверки районной прокуратуры руководителю организации было направлено представление об устранении нарушений трудового законодательства. Дополнительно в отношении директора компании было инициировано административное производство по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы).

Артём Дергунов