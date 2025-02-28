ВРП Краснодарского края оценили на уровне 102,7% в начале 2025 года

Экономика Краснодарского края продемонстрировала устойчивый рост в начале 2025 года: валовой региональный продукт (ВРП) оценен на уровне 102,7%, что на 0,4 процентных пункта выше показателя аналогичного периода прошлого года. Соответствующее итоги озвучил первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась, сообщает пресс-служба администрации региона.

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«Сейчас мы также видим положительную динамику в тех отраслях, которые в прошлом году демонстрировали снижение. По итогам января темп роста отгрузки промышленного производства составил 112,9 процентов, сельского хозяйства — 105 процентов»,— отметил господин Галась.

Существенный подъем наблюдается в строительной сфере — объем работ увеличился на 27%, что на 34,5% больше показателей января 2024 года. Положительную динамику показали также сфера общественного питания с приростом в 3,4% и розничная торговля, объемы которой выросли на 1,8%.

Рост реальной заработной платы в январе составил 103,7%. Среднемесячный размер оплаты труда достиг порядка 65,9 тыс. руб. Уровень безработицы удерживается на отметке 0,2%.

Вице-губернатор также отметил, что возможное замедление экономических темпов в ближайшие месяцы не повлияет на планы по увеличению ВРП края на 3% в 2025 году. По его словам, поставленная задача будет выполнена.

Анна Гречко