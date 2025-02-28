В январе в Свердловской области средний размер автокредита составил 1,28 млн руб., что на 3,8% ниже, чем месяцем ранее (1,33 млн руб.). По этому показателю регион занимает восьмое место среди субъектов России. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области средний размер автокредита снизился на 3,8% до 1,2 млн

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ В Свердловской области средний размер автокредита снизился на 3,8% до 1,2 млн

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По данным НБКИ, в Ханты-Манскийском автономном округе (ХМАО-Югре) размер среднего автокредита снизился на 3% — с 1,39 млн руб. до 1,34 млн руб., а в Тюменской области, наоборот, вырос на 1,1% — с 1,26 млн руб. до 1,27 млн руб.

В целом по стране средний размер выданных автокредитов составил 1,23 млн. руб., снизившись по сравнению с предыдущим месяцем на 5,3%. В НБКИ отметили, что средняя сумма выдаваемых автокредитов снижается седьмой месяц подряд, особенно после введения в середине 2024 года макропруденциальных ограничений в автокредитовании.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в январе в Свердловской области было выдано 1,73 тыс. ед. кредитов на автомобиль, что ниже декабря 2024 года на 46,3% (3,22 тыс. ед.).

Анастасия Таначева