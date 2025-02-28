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Рыбинца приговорили к колонии за оправдание терроризма

2-й Западный окружной военный суд признал 45-летнего уроженца Рыбинска виновным в пропаганде терроризма и публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФСБ России.

Фото: УФСБ по Ярославской области

Фото: УФСБ по Ярославской области

В сообщении ведомства объясняется, что рыбинец причастен к оправданию в интернете деятельности украинской террористической организации. Его действия были пресечены силовиками.

Суд приговорил его к 4 годам колонии строгого режима. Приговор в силу еще не вступил и может быть обжалован.

Алла Чижова