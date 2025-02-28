Зарубежные СМИ: Сможет ли ЕС упрочить свои позиции в переговорном процессе?

Евросоюз хочет назначить собственного спецпосланника по Украине для участия в переговорах. Как узнал Bloomberg, этот вопрос будет обсуждаться в начале следующей недели на саммите лидеров стран ЕС. На фоне встреч делегаций России и США в Эр-Рияде Брюссель выражал опасения, что Европу исключат из мирного процесса. Эти беспокойства обострились после того, как на этой неделе Вашингтон посетили Эмманюэль Макрон и Кир Стармер. Ни президенту Франции, ни британскому премьер-министру не удалось убедить Дональда Трампа отправить на Украину миротворцев. СМИ рассуждают, что Стармер снискал симпатии Трампа смесью лести и откровенности. Но сегодняшний визит Владимира Зеленского в Вашингтон станет испытанием для этих «теплых отношений». Главное — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Стармер сыграл на слабости Трампа к помпезности, пишет Bloomberg. Например, передал ему подписанное королем приглашение на ужин. Глава Белого дома сделал комплимент британскому акценту премьера, рассказал о своем шотландском поле для гольфа, поддержал Лондон в решении передать острова Чагос в Индийском океане Маврикию с условием аренды, а также намекнул на возможность торговой сделки двух стран во избежание новых пошлин. Британский премьер, со своей стороны, обещал нарастить военные расходы до 2,5% к 2027 году. И все же в главном встреча на высшем уровне провалилась: Трамп отказался обсуждать возможность отправки миротворцев на Украину до прекращения боев.

Чиновники Белого дома сомневаются, что Париж и Лондон соберут достаточно военных для эффективной миссии, добавляет Associated Press. Владимир Зеленский тем временем по пути в Вашингтон заехал в Дублин. Премьер Ирландии Саймон Харрис пообещал Киеву помощь, в том числе в виде миротворцев. В Европе же все больше опасаются, что Трамп пойдет на слишком большие уступки России. Брюссель намерен назначить собственного спецпосланника по Украине для участия в переговорах, подчеркивает Bloomberg.

После недели едких шпилек в адрес украинского лидера Трамп пока играет «по-хорошему», пишет Politico. Когда журналисты напомнили ему фразу про «Зеленского-диктатора», тот возразил: «Разве я это говорил? Не могу поверить. Мы далеко продвинулись в обсуждении сделки». На вопрос о договороспособности Владимира Путина, республиканец ответил «не верю, что он нарушит слово».

Вашингтон рассчитывает заработать на ресурсной сделке с Украиной $20 млрд. Но аналитики утверждают, что в стране нет ни подтвержденных запасов редкоземельных минералов, ни мощностей для их переработки. А графит, литий и титан, которыми богата страна, перенасытили мировой рынок. CNN напоминает, что первым идею соглашения о недрах высказал как раз Зеленский. Британский журнал The Spectator добавляет, что весь рынок редкоземов оценивается лишь в $15 млрд, и большую часть месторождений контролирует Китай.

Для Пекина, пишет Financial Times, сближение США с Россией представляет и возможности, и опасность. Часть аналитиков считает, что так Вашингтон хочет заполучить новый рычаг для сдерживания КНР. С другой стороны, Си Цзиньпин теперь получил больше свободы в части притязаний на Тайвань.

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