Пермский производитель зарядных устройств открыл крупнейшую электрозаправку в Москве

Вчера, 27 февраля, пермская Корпорация ПСС открыла в Москве первый крупнейший зарядный хаб для электромобилей. Как сообщает пресс-служба организации «Деловая Россия», все десять установленных зарядных станций имеет мощность 120 кВт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее «Ъ-Прикамье» сообщал, что Структура пермской Корпорации ПСС создаст во Владивостоке производство зарядных станций для электромобилей. В рамках инвестпроекта в этом году также выпустят оборудование для электрохимической защиты.

Корпорация ПСС разрабатывает и производит зарядные станции для электромобилей с 2014 года. В группу компаний входят: предприятие «Пермснабсбыт», завод по производству зарядных станций для электромобилей «МИРА», завод нефтегазовой аппаратуры «Анодъ», электронная корпорация «Радуга», «Евразия-Строй», АО «МБКИ», специализирующееся на разработке ПО и систем искусственного интеллекта.