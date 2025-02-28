Незавершенный ЖК «Курья Park» введут в строй в судебном порядке

Жилой комплекс «Курья Park» на ул. Ленской, 30, попавший в реестр проблемных объектов, введут в эксплуатацию в судебном порядке, сообщили «Ъ-Прикамье» в краевом минстрое. Строительно-монтажные работы по завершению дома на ул. Ленской, 30, закончили в конце 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В министерстве пояснили, что ввести новостройку в эксплуатацию в общем порядке, предусмотренном Градкодексом РФ, не представляется возможным. Это связано с тем, что у градостроительного плана участка (ГПЗУ) истек срок действия. Теперь застройщик дома — ООО «КМ-Инвест» — не может внести необходимые изменения в разрешение на строительство, а это препятствует выдаче региональной инспекцией Госстройнадзора заключения о соответствии объекта установленным требованиям и готовности к эксплуатации (ЗОС). «Поэтому принято решение о признании дома пригодным к эксплуатации в судебном порядке, что позволит на основании решения суда поставить многоквартирный дом на государственный кадастровый учет и зарегистрировать в Едином государственном реестре недвижимости»,— рассказали в минстрое.

Сейчас ООО «КМ-Инвест» получило техническое заключение специализированной организации о пригодности объекта к эксплуатации и его соответствии требованиям в области строительства, пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Минстрой Пермского края консультирует застройщика в составлении искового заявления. В ведомстве добавили, что аналогичным способом — в судебном порядке — в эксплуатацию ввели долгострои по ул. Островского, 30, и Теплогорской, 20, 22.

Напомним, в июне 2024 года ЖК «Курья Park» на ул. Ленской, 30, попал в Единый реестр проблемных объектов из-за нарушения застройщиком — ООО «КМ-Инвест» более чем на шесть месяцев срока передачи квартир участникам строительства. При этом в декабре строительная готовность комплекса составляла 100%.

23-этажный ЖК «Курья Park» включает в себя 154 квартиры (11,02 тыс. кв. м жилой площади). Разрешение на строительство было выдано еще в 2015 году, изначально строился под названием «Облака». Застройщиком является столичное ООО «КМ-Инвест», директором выступает Вадим Миронов, владелец — Елена Миронова. Господин Миронов также, по данным Kartoteka.ru, выступал соучредителем компаний, аффилированных владельцам ООО «Стройальянс “Мотовилихинские заводы”».