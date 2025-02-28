В Батайске пенсионер лишился более 4,8 млн рублей из-за мошенников

75-летний житель Батайска лишился более 4,8 млн руб. после телефонных разговоров с мошенниками. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По информации ведомства, заявителю позвонил неизвестный и представился сотрудником почты. Мошенник сказал мужчине, что на его имя пришла посылка. По его указу батайчанин назвал четыре цифры из сообщения якобы для ее получения.

Впоследствии заявителю вновь поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником силового ведомства и сообщил, что от имени пенсионера злоумышленники предпринимают попытку оформить кредит для последующего перевода денег на финансирование ВСУ. Лжесотрудник заверил батайчанина, что его ситуация находится под контролем, и с ним свяжется представитель банка.

Вскоре после этого пенсионеру действительно позвонил лжесотрудник финансовой организации, который убедил его снять все имеющиеся сбережения и перевести их на универсальный счет банка якобы для обеспечения сохранности средств на время проведения служебной проверки. Мужчина выполнил указания мошенников и осуществил несколько переводов на продиктованные счета, аферисты перестали выходить с ним связь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Полицейские проводят комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание подозреваемых.

Анастасия Казуков