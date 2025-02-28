Челябинский кинотеатр имени Пушкина закрывается на ремонт

Кинотеатр имени Александра Пушкина в Челябинске закрывается на ремонт. Последний сеанс перед началом работ состоится 7 марта, сообщает пресс-служба учреждения.

Проект реконструкции кинотеатра предусматривает капитальный ремонт кинозала и связанных с ним помещений, модернизацию системы отопления и инженерных сетей. Работы необходимы для поддержания объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии без изменения его особенностей. В результате торгов подрядчиком стало ООО «УК ЖКХ», предложившее обновить учреждение за 102 млн руб. В техзадании сказано, что работы завершатся до 31 декабря 2025 года.

9 марта в кинотеатре пройдет благотворительный книжный фестиваль «Лампочка». Книги принимаются до вечера 8 марта.

Виталина Ярховска