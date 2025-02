Ева Польна, «Варшавская мелодия» и «Роднина»

На концертных площадках Челябинка в ближайшие семь дней выступят Ева Польна, Xolidayboy, группы «Цветы», «Аффинаж» и «Бюро», а также оркестр Cagmo с хитами Linkin Park. В театрах покажут спектакли «Сад расходящихся тропок», «Страсти по Торчалову», «Варшавская мелодия», «Любовь и голуби». На выставках представят археологические находки из Игнатьевской пещеры, а в кинотеатрах — фильмы «Царевна-лягушка» и «Роднина».

Концерты

В «MTC Live Холле» 1 марта выступит певец Xolidayboy (Иван Ржевский). Артист приобрел популярность за счет своего блога в TikTok, впоследствии начав выпускать авторские песни. В Челябинске Иван Ржевский исполнит такие хиты, как «Хулиганка», «Мания», «Пожары» и другие композиции. Стоимость билета — от 2,3 тыс. до 8,5 тыс. руб. 18+.

Во Дворце культуры железнодорожников 2 марта пройдет концерт оркестра Cagmo. Он представит программу «Симфония Linkin Park при свечах». Гости концерта услышат известные композиции Numb, In the end, Faint, What I’ve done, Bleed it out в исполнении фортепиано, флейты, струнных и ударных инструментов. Стоимость билета — от 2,3 тыс. до 4,8 тыс. руб. 6+.

В концертном зале имени Сергея Прокофьева 4 марта выступит пианистка Варвара Мягкова с программой «Русская сказка». В нее войдут композиции «Сказки старой бабушки» Сергея Прокофьева, «Кикимора» Анатолия Лядова, «Жар-птица» Игоря Стравинского и другие. Стоимость билета — от 800 до 1,4 тыс. руб. 6+.

Во Дворце культуры железнодорожников 5 марта состоится концерт группы «Цветы». Коллектив, созданный в 1969 году, исполнит свои известные песни «Звездочка», «Летний вечер», «Распахни свое окно», «Больше жизни», «Старый рояль» и другие композиции. Стоимость билета — от 1,4 тыс. до 3,5 тыс. руб. 12+.

В клубе Ozz 5 марта состоится концерт рок-группы «Аффинаж». Коллектив приезжает в Челябинск с новой программой «Лучшее». Она включает в себя хиты, а также менее известные песни группы, выпущенные за 12 лет. Стоимость билета — от 1,7 тыс. до 3,5 тыс. руб. 16+.

В «MTC Live Холле» 6 марта пройдет концерт певицы Евы Польны. Артистка приезжает в Челябинск в рамках весеннего тура «В сторону сердца». Гости концерта смогут услышать знаменитые песни Евы Польны — «Зима в сердце», «Беги от меня», «Я тебя тоже нет», «Весь мир на ладони моей» и другие хиты, а также новые композиции. Стоимость билета — от 3,5 тыс. до 7 тыс. руб. 6+.

В клубе Ozz 6 марта выступит инди-группа «Бюро». Коллектив проведет акустический концерт и исполнит песни «Трещины», «Реки зацветут», «Будильник», «Спой для меня», а также неизданные композиции. Стоимость билета — от 1,2 тыс. до 1,8 тыс. руб. 12+.

Спектакли

На малой сцене Камерного театра 1 марта пройдет спектакль «Сад расходящихся тропок» по одноименному произведению Хорхе Луиса Борхеса. Действие происходит в Англии в 1916 году. Шпионская организация Германии раскрыта, но единственный оставшийся в живых агент скрывается от преследователей и убивает своего врага, выполняя последнее задание. Однако главное в произведении — идея о бесконечности жизни и существовании разных ее вариаций. Стоимость билета — 600 руб. 16+

В театре драмы имени Наума Орлова 3 марта в рамках фестиваля «Человек театра» представят спектакль «Страсти по Торчалову». Действие происходит в зале ожидания, куда одновременно попадают чиновник, революционер, горничная, милиционер, водитель, бандит и щенок. Стоимость билета — от 300 до 1,5 тыс. руб. 16+.

В театре драмы имени Наума Орлова 4 марта покажут спектакль «Варшавская мелодия» с актерами Антоном Васильевым и Мариной Александровой в главных ролях. Зрители увидят историю любви студентки консерватории, полячки Гелены, и прошедшего войну, будущего винодела Виктора. Она началась в 1946 году и продлилась два десятилетия. «На пути героев встанет сначала государство, запретившее браки с иностранцами, а затем личные амбиции и непростой выбор между долгом и чувством», — рассказывают авторы спектакля. Стоимость билета — от 2,5 тыс. до 7 тыс. руб. 12+.

Во Дворце культуры железнодорожников 4 марта покажут спектакль «Любовь и голуби». На сцене гости увидят знаменитую комедию по одноименному произведению Владимира Гуркина. Главные роли сыграют Раиса Рязанова, Александр Пашутин, Ольга Прокофьева, Сергей Маховиков и другие. Стоимость билета — от 2,5 тыс. до 3,9 тыс. руб. 16+.

В Камерном театре в рамках фестиваля «Человек театра» 4 марта покажут спектакль «Однажды». Его представят артисты московского «Театра на Трубной». Спектакль поставлен по сюжету пьесы Александра Углова «Интервью». В нем представлен авторский взгляд на жизнь Марины Дурново, жены писателя Даниила Хармса. Стоимость билета — 2,5 тыс. руб. 18+.

В Новом художественном театре в рамках фестиваля «Человек театра» 4 марта покажут спектакль «Козы Корпеш и Баян Сулу» — о любви храброго джигита Козы и красавицы Баян. Стоимость билета — 500 руб. 12+.

Выставки

В Историческом музее Южного Урала 6 марта открывается выставка «Пещера». Она организована в честь 45-летия со дня обнаружения в Игнатьевской пещере рисунков древнего человека. На выставке представят хронологию исследований и археологические находки: образцы геологических пород, известняки и сталактиты, череп пещерного медведя, кости мамонта, зубы лемминга. Экспозиция будет работать до 30 апреля. 0+.

Кино

В челябинских кинотеатрах 6 марта выходит в прокат фильм «Царевна-лягушка». По сюжету в пруду городского парка живет лягушка, которая любит смотреть фильмы в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, в котором представительница ее вида ловит стрелу и превращается в прекрасную девушку. Героиня принимает это за действительность и отправляется на поиски волшебной стрелы, но вместо нее ловит мячик для гольфа. Главную роль сыграла Валентина Ляпина. 6+.

В кинотеатрах Челябинска с 6 марта можно будет посмотреть фильм «Роднина», посвященный спортивному пути советской фигуристки и трехкратной олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Главную роль сыграла Владислава Самохина. 6+.

Ольга Воробьева