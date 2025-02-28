«Единая Россия» назначила уполномоченных для избирательных кампаний в Сибири

Президиум генсовета «Единой России» (ЕР) утвердил уполномоченных на выборах 2025 года в различных регионах РФ. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала партии.

Курировать выборы в Иркутской области будет сенатор Сергей Брилка. В сентябре этого года жители региона буду голосовать, прежде всего, за кандидатов в губернаторы. Как писал «Ъ-Сибирь», действующий глава области Игорь Кобзев планирует пойти на второй срок.

Уполномоченным в Новосибирской области назначен коллега Сергея Брилки по Совету федерации Александр Карелин. В области будут избраны новые созывы законодательного собрания региона и горсовета Новосибирска.

В Томске в сентябре пройдут выборы городской думы. Курировать их будет сенатор от Кемеровской области Сергей Синицын. Он также занимает пост руководителя межрегионального совета ЕР по Сибирскому федеральному округу.

Валерий Лавский