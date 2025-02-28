«Права купил, а ездить не научился»: большинство водителей раздражают новички на дорогах и автохамы

Основные факторы раздражения российских водителей — новички за рулем, а также автохамы. Что еще заставляет автомобилистов нервничать — в итогах исследования аналитического центра «АльфаСтрахование».

86% автолюбителей отметили, что самый раздражающий фактор на дороге — нарушители правил. Особенно злят водителей те, кто пренебрегают дорожными знаками и светофорами, создавая аварийные ситуации. 57% респондентов отдельно выделили тех, кто совершают резкие перестроения и любят на скорости лавировать в потоке машин.

37% не любят новичков, которые неуверенно себя ведут на дороге или, например, медленно и долго едут в правом ряду. Причем 14% указали, что и сами когда-то такими были, но от раздражения избавиться не могут.

31% считают раздражающей привычку водителей пользоваться мобильным телефоном за рулем. А 22% не уважают тех, кто пренебрегают правилами парковки и оставляют автомобиль на тротуарах и газонах.

Но раздражают автомобилистов не только «братья по рулю». Например, 51% злятся на принципы работы навигаторов, когда маршрут удлиняется и пролегает по незнакомым местам и плохим дорогам. 43% не любят изменения в движении на дорогах, когда неожиданно появляются новые знаки или развязки или движение резко становится односторонним. 34%, наоборот, считают недостаточной систему разметки и знаков, что приводит к штрафам.

27% критикуют работу ГИБДД, 24% — организацию общественного транспорта. А 18% вечно недовольны пешеходами — особенно за переход в неустановленных местах.

Еще одна причина для излишней нервозности — отсутствие у водителей ОСАГО, что приводит к осложнениям при урегулировании ДТП. С такими случаями на практике сталкивались 13% опрошенных.