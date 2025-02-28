Мэр Ярославля рассказал о ремонте двух проспектов

Мэр Ярославля Артем Молчанов сообщил о предстоящем ремонте нескольких ключевых дорог в городе: Московского проспекта, проспекта Фрунзе, Дядьковского проезда и улицы Марголина. Работы запланированы на 2025 год, сейчас ожидается финансирование из областного бюджета и подготовка необходимой документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Ярославля Фото: мэрия Ярославля

На Московском проспекте от проспекта Фрунзе до улицы Гагарина планируется второй этап ремонта: обновление верхнего слоя асфальта, замена тротуаров на плитку и нанесение новой дорожной разметки. Проспект Фрунзе также будет отремонтирован в этом году — от улицы Светлой до Костромского шоссе. Работы начнутся в 2023 году и завершатся в 2026-м из-за большой протяжённости участка.

Дядьковский проезд отремонтируют от улицы Чернопрудной до проспекта Фрунзе. Подрядчик приступит к работам в середине марта, запланированы обновление асфальта, ремонт и создание новых тротуаров, а также установка пешеходных переходов.

Улица Марголина ожидает определения подрядчика. По ней получено положительное заключение госэкспертизы, и в этом году ее полностью приведут в нормативное состояние: обновят покрытие, тротуары и нанесут новую разметку.

Антон Голицын