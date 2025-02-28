Владимир Путин поддержал идущего на второй срок иркутского губернатора

Президент РФ Владимир Путин поддержал планы иркутского губернатора Игоря Кобзева пойти на второй срок. Стенограмма рабочей встречи главы государства с руководителем региона опубликована на сайте Кремля.

«Владимир Владимирович, если Ваша поддержка будет и, конечно, поддержка населения, — мне эта территория уже как своя. Моя семья живет там, мои дети учатся в школе, поэтому она для меня стала малой Родиной»,— ответил господин Кобзев на вопрос президента о том, готов ли он к следующим выборам. Владимир Путин пожелал ему успехов.

Игоря Кобзева назначили врио губернатора Иркутской области 12 декабря 2019 года после досрочной отставки представителя КПРФ Сергея Левченко. 18 сентября 2020-го он был избран на этот пост, получив 60,79% голосов. С января 2022 года господин Кобзев возглавляет региональное отделение «Единой России».

Валерий Лавский