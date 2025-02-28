Для сбора мазута со дна Черного моря используют новый способ

Специалисты Морспасслужбы внедрили новую технологию сбора мазута со дна Черного моря после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров «Волгонефть». По данным правительства РФ, на спасательные катера установлены переносные пожарные мотопомпы с эжекторами, позволяющие эффективно втягивать вязкий мазут вместе с песком. Собранные нефтепродукты поступают в контейнеры на борту технических судов, а процессом на глубине управляют водолазы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

К настоящему моменту со дна порта Анапы извлечено 77,4 тыс. кг мазута. Продолжается демонтаж кормовой части танкера «Волгонефть-239» — разобрано 70% корпуса, более 520 т металла отправлено на переработку. Работы идут с опережением графика и должны быть завершены к 31 марта.

Экологический мониторинг не выявил отклонений от нормативов в пробах питьевой воды и воздуха. Проведенные исследования рыбы и рыбной продукции — всего 1,6 тыс. проб — также не зафиксировали несоответствий гигиеническим требованиям.

Власти рассматривают возможность дополнительных мер поддержки для туристического бизнеса в Анапе и Темрюкском районе. Вице-премьер Виталий Савельев заявил, что ситуация в Сочи, Джубге, Туапсе, Геленджике, Крыму и Севастополе оценивается как благоприятная. По Анапе и Темрюкскому району дополнительную экспертизу пляжей проведут перед началом курортного сезона.

Вячеслав Рыжков