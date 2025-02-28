Краевые единороссы определились с новой штаб-квартирой

Исполком пермской «Единой России» переехал в новый офис. Первый замсекретаря отделения Вячеслав Григорьев сообщил, что партийная организация арендовала офис в жилом здании на первом этаже по ул. Белинского, 55. В перспективе пермские «единороссы» задумываются о приобретении собственного офиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс-Карты Фото: Яндекс-Карты

До недавнего времени исполком Пермского регионального отделения партии «Единая Россия» работал в резервном офисе — на ул. Советской. Минувшей осенью в старом офисе на ул. Плеханова, 12, произошел пожар, который совершили две женщины. По одной из версий, за совершение преступления им могли пообещать денежное вознаграждение.