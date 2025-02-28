Три района Ростова частично остались без воды из-за коммунальных аварий

Жители трех районов донской столицы частично остались без воды из-за порывов на водопроводных сетях сегодня, 28 февраля. Об этом сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики. Коммунальные аварии произошли в Кировском, Октябрьском и Советском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В зону отключения попали дома и предприятия, расположенные в Кировском районе в границах ул. Текучева, пер. Нахичеванский, пр. Театральный. В Октябрьском районе воды нет в границах ул. Герасименко, пр. Ленина, ул. Погодина, ул. Ларина и ул. Каховская. В Советском районе — по пр. Стачки и пр. Коммунистический.

Прорывы устраняют аварийные бригады АО «Ростовводоканал». Восстановить подачу воды планируется к вечеру 28 февраля.

Анна Анисова