Citigroup ошибочно зачислил на счет клиента $81 трлн

Как сообщает Financial Times (FT), один из сотрудников Citigroup случайно зачислил на счет клиента $81 трлн вместо $280. Инцидент произошел в апреле прошлого года, а на устранение ошибки понадобилось несколько часов. Другой сотрудник банка, который занимается проверкой переводов перед их клирингом и обработкой платежей, не увидел ошибку. В итоге ошибочное зачисление клиенту заметил лишь третий сотрудник банка, но уже через полтора часа после обработки платежа. Трансакция была отменена несколько часов спустя, до того как деньги ушли со счетов банка адресату. Citigroup уведомил о случившемся Федеральную резервную систему и Управление валютного контролера.

Как отмечает FT, ссылаясь на внутренний доклад Citigroup, за прошлый год произошло десять аналогичных инцидентов с переводом средств на суммы более $1 млрд. В 2023 году таких случаев было 13.

Кирилл Сарханянц