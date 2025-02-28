Суд обязал выплатить 119 млн руб. свинокомплекс «Кудряшовский» за ущерб экологии

Седьмой Арбитражный апелляционный суд обязал новосибирское АО «Кудряшовское» (крупнейший в регионе свинокомплекс холдинга «Сибагро») выплатить 119 млн руб. по иску прокуратуры о взыскании ущерба, причиненного почве и реке Амба. «В настоящее время денежные средства перечислены в бюджет»,— сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в мае 2022 года на реке Амба произошла массовая гибель рыбы из-за слива необеззараженных отходов животноводства на земельные участки под видом удобрений. Тогда же региональное СУ СКР возбудило уголовное дело о загрязнении поверхностных вод, повлекшего причинение существенного вреда рыбным запасам (ч. 1 ст. 250 УК РФ). Суммарный ущерб экологии составил около 3 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале февраля этого года Новосибирский райсуд начал рассмотрение искового заявления межрайонной природоохранной прокуратуры к АО «Кудряшовское» о взыскании 2,92 млрд руб. в пользу администрации Колыванского района в счет возмещения вреда почве и реке Амба. В ноябре прошлого года суд вынес приговор директору свинокомплекса Владимиру Гавриленко. Ему назначили наказание в виде 1,5 лет в колонии-поселении, которые он уже отбыл, находясь под домашним арестом.

Александра Стрелкова