Глава СК России Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СКР по Татарстану Марселю Дулкарнаеву возбудить уголовное дело по факту избиения в Высокогорском районе учеником 8 класса других детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения детей школьником в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Бастрыкин поручил возбудить дело из-за избиения детей школьником в Татарстане

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В эфире одного из телеканалов был показан сюжет, где в Высокогорском районе восьмиклассник, демонстрируя агрессивное поведение, избивает других детей как на улице, так и во время учебных и спортивных занятий.

В настоящее время следственные органы СК России по Республике Татарстан осуществляют проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность).

Артём Дергунов