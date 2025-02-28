Зимой самые большие зарплаты в челябинской промышленности получали токари

В зимний сезон 2024-2025 годов в Челябинской области среди специалистов рабочих профессий самыми высокооплачиваемыми стали токари. Им работодатели готовы были платить 155,4 тыс. руб. при фиксированном графике. Жалованье токарей выросло на 14% по сравнению с прошлой зимой, сообщает «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второе место по размеру зарплат среди рабочих заняли шлифовщики. За год их жалованье увеличилось на 15% за год, в среднем им предлагают в вакансиях 119,4 руб. В топ-5 также вошли слесари, автожестянщики и плиточники. Слесари получали этой зимой в среднем 106,9 тыс. руб. (+22% за год), автожестянщики — 105,6 тыс. руб. (+22%), а плиточники могли рассчитывать на жалованье в 105 тыс. руб. (+29%).

Виталина Ярховска