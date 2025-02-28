«Центр 800» подал повторный иск к «Джуман Рашн Реновейшн» на 38,8 млн рублей

Автономная некоммерческая организация «Центр 800» (принадлежит правительству Нижегородской области) повторно подала иск о взыскании почти 38,8 млн руб. с ООО «Джуман Рашн Реновейшн». Согласно картотеке арбитражного суда, иск поступил 27 февраля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Приволжье», первый иск к этой компании на ту же сумму «Центр 800» подал в ноябре 2024 года, однако суд его вернул, так как истец не уплатил госпошлину.

Также в феврале «Центр 800» подал иски о взыскании 436 тыс. руб. с предпринимателя Вадима Касаминского и 1,12 млн руб. с ООО «Инбитек-Групп».

Ранее в «Центре 800» назвали аудиторской ошибкой дебиторскую задолженность в 4 млрд руб. у компании-подрядчика «Джуман рашн реновейшн». Подробнее об этом — в материале «Ъ-Приволжье» «Лишние "нолики"»

Галина Шамберина