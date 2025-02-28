Умер разработчик самолета МС-21 Алексей Рахимбаев

Конструктор ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева» Алексей Рахимбаев умер в возрасте 72 лет, сообщила пресс-служба бюро. Среди прочего господин Рахимбаев отвечал за разработку интерьера самолета МС-21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный конструктор ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева» Алексей Рахимбаев

Фото: Митя Алешковский / ТАСС Главный конструктор ОАО «ОКБ им. А. С. Яковлева» Алексей Рахимбаев

Фото: Митя Алешковский / ТАСС

«Это внезапная потеря для "Яковлева". Алексей Гайратович Рахимбаев скончался на 73-м году жизни. "Яковлев" выражает соболезнования родным и близким Алексея Гайратовича»,— говорится в сообщении пресс-службы ОКБ (цитата по ТАСС).

Алексей Рахимбаев родился 10 сентября 1952 года. В 1975 году он окончил Московский авиационный институт. С 1974 года Алексей Рахимбаев начал работу в ОКБ имени А. С. Яковлева. С 1997 по 2019 год он также занимал должность гендиректора «Як-инжиниринг».

Господин Рахимбаев занимался конструкторским сопровождением пассажирских самолетов Як-42 и Як-40, используемых российскими авиакомпаниями. Он также вел разработку интерьера самолета МС-21.

МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, предназначенный для пассажирских перевозок. Производится на Иркутском авиационном заводе. Вместимость лайнера до 211 пассажиров, дальность полета — 5100 км.