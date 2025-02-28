Прокуратура требует вернуть Башкирии участок в 115 га в Дуванском районе

Арбитражный суд Башкирии начал разбирательство по исковому заявлению прокуратуры республики к региональному министерству земельных и имущественных отношений и фермеру Владимиру Шадрину. Надзорное ведомство требует расторгнуть заключенный ответчиками в 2022 году договор аренды 115,4 га в в полутора километрах от села Дуван. Также прокуратура настаивает на незаконности дополнительного соглашения к договору.

Заседание по делу назначено на 12 марта.

По данным Росреестра, кадастровая стоимость участка — 4,8 млн руб. Он относится к сельскохозяйственным землям и предназначен для выпаса сельскохозяйственных животных.

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Владимир Шадрин зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в 2014 году в Дуване. Основной вид деятельности — разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока.

Идэль Гумеров