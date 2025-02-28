Объем промышленного производства в Башкирии в начале года сократился на 8%

Башстат отчитался о снижении на 8% объемов промышленного производства в январе по сравнению с началом 2024 года. Падение фиксируется во всех отраслях: в энергетике объемы сократились на 9,4%, в обрабатывающем производстве — на 9,1%, в коммунальном секторе, обращении с отходами и ликвидации загрязнений — на 0,5%, в добыче недр — на 0,4%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В обрабатывающем секторе самый высокий рост продемонстрировали производители компьютеров, электроприборов и оптики (объем отгруженных товаров вырос на 51,3%), одежды (44,6%), а также организации, занимающиеся ремонтом и монтажом машин (43,3%).

Юридические лица, производящие прочие транспортные средства и оборудование, снизили отгрузку на 65,8%. В производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов падение составило 46,3%, в производстве не включенных в другие группировки машин и оборудования — 43%.

В среднем по России объемы промпроизводства выросли на 2,2%.

Идэль Гумеров