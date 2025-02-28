Срыв поставок турбины для Пермской ГРЭС оценен в 514 млн руб.

Арбитражный суд Москвы в феврале взыскал с «Силовых машин» 514,1 млн руб. по иску структуры «Интер РАО» за задержку поставки оборудования по программе модернизации старых ТЭС, сообщает «Ъ». Решение опубликовано в картотеке дел. Изначально «Интер РАО» требовало с «Силовых машин» 993,3 млн руб., но суд снизил размер неустойки.

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Как сказано в решении суда, «Силовые машины» должны были поставить «Интер РАО» оборудование к 1 ноября 2021 года, но сдвинули срок почти на два с половиной года — до 13 января 2023 года. Речь идет о турбине мощностью 850 МВт для Пермской ГРЭС, четвертой крупнейшей теплоэлектростанции в России. Энергоблок №1 должны были ввести в эксплуатацию 1 января 2023 года, но начало поставки мощности сдвинулось на ноябрь.

Причиной задержки «Силовые машины» назвали ограничения на производстве во время пандемии, из-за чего субподрядчики не поставили литые заготовки в срок, следует из решения суда.