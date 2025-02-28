Ставропольские предприниматели за год взяли кредитов на 372 млрд рублей

На Ставрополье бизнесмены в 2024 году взяли кредитов на 372 млрд руб. Общая сумма задолженности компаний перед банками сейчас составляет 398 млрд руб., сообщает краевое отделение Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Для сравнения, в 2023 году объём выданных региональному бизнесу средств составили 195 млрд руб. Малый и средний бизнес получили 176,5 млрд руб., что сопоставимо с показателями 2023 года, рассказали в банке.

Предприятия пищевой промышленности, агрокомплекса и торговли получили более трети всех выданных кредитов.

Николай Аксенов