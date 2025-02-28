Ставропольские предприниматели за год взяли кредитов на 372 млрд рублей
На Ставрополье бизнесмены в 2024 году взяли кредитов на 372 млрд руб. Общая сумма задолженности компаний перед банками сейчас составляет 398 млрд руб., сообщает краевое отделение Банка России.
Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ
Для сравнения, в 2023 году объём выданных региональному бизнесу средств составили 195 млрд руб. Малый и средний бизнес получили 176,5 млрд руб., что сопоставимо с показателями 2023 года, рассказали в банке.
Предприятия пищевой промышленности, агрокомплекса и торговли получили более трети всех выданных кредитов.