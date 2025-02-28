Компания получит землю в Ижевске для производства спортивных трибун и кресел

Земельный участок в Ижевске предоставят ООО «Авангард» для реализации инвестиционного проекта «Производство спортивных трибун и кресел» в аренду без проведения торгов. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы и правительства Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: НСПД Фото: НСПД

Площадь участка — 40,5 тыс. кв. м. Он расположен в Ижевске по адресу Воткинское шоссе, 274. На земельном участке разрешена производственная деятельность. Администрации Ижевска поручено заключить договор аренды.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Авангард» является малым предприятием с численностью 118 сотрудников и занимается производство металлоконструкций, изделий и их частей. Зарегистрировано в Ижевске июне 2014 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Прибыль предприятия составила 49,4 млн руб. при выручке почти 400 млн руб за 2023 год.

Директор ООО «Авангард» — Олег Смирнов. Он же руководит заводом строительных лесов «Союз» в Ижевске. В июне 2024 года между предприятием и правительством Удмуртии на полях ПМЭФ было заключено соглашение о сотрудничестве для реализации новой производственной площадки с цехом горячего цинкования.