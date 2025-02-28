Отказ вологодских больниц делать аборты привел к обращению в прокуратуру

Глава фракции КПРФ в заксобрании Вологодской области Александр Морозов обратился в региональную прокуратуру с просьбой проверить местные медучреждения, отказывающиеся проводить аборты. Депутат сослался на «многочисленные обращения» жительниц региона и заявил, что государство не должно «мешать женщинам получать законные медицинские услуги».

В обращении господин Морозов сослался на закон «Об основах охраны здоровья граждан», в соответствии с которым женщина может искусственно прервать беременность по желанию. Депутат также отметил, что из-за отказов медучреждений женщинам приходится уезжать в другие регионы и проходить там процедуру на платной основе.

«Полторы тысячи абортов в год (в области.— ''Ъ'') — это недопустимо много... Но запретами проблему не решить»,— написал депутат в соцсети «ВКонтакте». По его мнению, вместо запретов государство должно помочь будущим родителям с жильем, работой и медициной, а также «обеспечить уверенность в завтрашнем дне».

«Негативные эмоции вызывает даже не само препятствование абортам, а то, что решение об этом принимается кулуарно, без широких консультаций с обществом. В Вологодской области живут не дураки. Считаю, исполнительной власти нужно изменить отношение к принятию таких важных для всех решений»,— заключил депутат.

Губернатор Георгий Филимонов неоднократно выступал за полный запрет на аборты в регионе. 25 февраля он пообещал выплатить частным клиникам компенсации, если они добровольно откажутся проводить аборты по желанию женщины.

Полина Мотызлевская