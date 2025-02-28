Шойгу: отношения РФ и КНР не направлены против третьих стран

Партнерство России и Китая не направлено против третьих стран и представляет собой пример отношений «между двумя великими державами». Об этом секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу заявил в пятницу на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний КНР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Наше сотрудничество не направлено против других стран и является образцом отношений между двумя великими державами мира»,— приводит слова Сергея Шойгу агенство ТАСС.

Господин Шойгу заверил китайского лидера, что Москва дорожит достигнутыми с Китаем договоренностями и нацелена на их углубление.

Секретарь Совбеза РФ также передал председателю КНР «теплый привет» от президента РФ Владимира Путина, отметив, что тот «высоко ценит» сложившиеся «доверительные, дружеские и рабочие отношения». Сергей Шойгу подчеркнул, что российский лидер «держит на контроле» реализацию договоренностей, достигнутых между двумя президентами.

Сергей Шойгу прибыл в КНР 28 февраля. До этого он посетил Индонезию и Малайзию. Комментируя турне господина Шойгу, в Совбезе упоминали о заинтересованности российских компаний в поставках энергоносителей в Индонезию и нефти в Малайзию.

Об отношениях лидеров РФ и КНР — в материале «Ъ» «Видео-конференц-друг».

Анастасия Домбицкая