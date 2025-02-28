В Ставропольском крае в ДТП пострадали трое взрослых и один ребенок

В лобовом столкновении двух автомобилей на трассе «Александровское-Новоселицкое-Буденновск» в Ставропольском крае пострадали четыре человека. Об этом сообщают в Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставрополья Фото: Госавтоинспекция Ставрополья

Водитель «Шевроле», двигаясь со стороны села Китаевского, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего врезался в «Ладу Приору».

«В результате автоаварии в Новоселицкую больницу были доставлены 4 человека: 63-летний водитель "Лады Приоры", два его пассажира (39 и 13 лет), жители Буденновского округа, а также 52-летний водитель "Шевроле", житель Новоселицкого округа»,— сообщает начальник Госавтоинспекции Отдела МВД России «Новоселицкий» майор полиции Александр Александрович Чмырев.

По словам инспектора оба водителя не являются злостными нарушителями. К тому же на данном участке автодороги сильный гололед.

Николай Аксенов