Новый глава ярославского фонда капремонта рассказал депутатам о планах работы
Сегодня на внеочередном заседании Ярославской областной думы депутаты утвердили кандидатуру Алексея Рябченкова на должность директора регионального фонда содействия капремонту многоквартирных домов.
Алексей Рябченков
Фото: Ярославская областная дума
Отвечая на вопросы депутатов, он озвучил основные направления работы фонда в 2025 году. Запланировано 270 видов работ, из них 196 — это строительно-монтажные работы. Основной объем работ — ремонт кровель. В планах более 120 объектов.
«Придя в региональный фонд, я столкнулся с тем, что есть незавершенные работы еще с 2018 года. Наша цель — закончить их в этом году. Такая же задача стоит и по объектам, незавершенным в 2024 году»,— подчеркнул Алексей Рябченков.
Он также напомнил, что в областном бюджете предусмотрено 500 млн руб. на ремонт фасадов в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Угличе, Ростове Великом, Данилове, Мышкине, селе Вятское. Утвержден список из 430 фасадов. В настоящее время проходят конкурсные процедуры на выбор подрядчика.
Кроме того, предусмотрено порядка 200 млн руб. на ремонт кровель в малоэтажных малоквартирных домах. До 10 апреля будут сформированы списки объектов, в приоритете дома, где сборы за коммунальные услуги составляют более 80 процентов.
«То, что мы сегодня утвердили руководителя фонда — большой плюс для его дальнейшей работы. Кадровая чехарда, которую мы все наблюдали последние несколько лет, наносила сильный урон той работе, которую необходимо было выполнять. Алексей Рябченков имеет опыт работы в сфере ЖКХ и в фонде, он слышит людей, умеет анализировать ситуацию, с ним можно договариваться и решать поставленные задачи»,— отметил заместитель председателя областной думы Виктор Волончунас.