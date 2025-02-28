Новый глава ярославского фонда капремонта рассказал депутатам о планах работы

Сегодня на внеочередном заседании Ярославской областной думы депутаты утвердили кандидатуру Алексея Рябченкова на должность директора регионального фонда содействия капремонту многоквартирных домов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Рябченков

Фото: Ярославская областная дума Алексей Рябченков

Фото: Ярославская областная дума

Отвечая на вопросы депутатов, он озвучил основные направления работы фонда в 2025 году. Запланировано 270 видов работ, из них 196 — это строительно-монтажные работы. Основной объем работ — ремонт кровель. В планах более 120 объектов.

«Придя в региональный фонд, я столкнулся с тем, что есть незавершенные работы еще с 2018 года. Наша цель — закончить их в этом году. Такая же задача стоит и по объектам, незавершенным в 2024 году»,— подчеркнул Алексей Рябченков.

Он также напомнил, что в областном бюджете предусмотрено 500 млн руб. на ремонт фасадов в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Угличе, Ростове Великом, Данилове, Мышкине, селе Вятское. Утвержден список из 430 фасадов. В настоящее время проходят конкурсные процедуры на выбор подрядчика.

Кроме того, предусмотрено порядка 200 млн руб. на ремонт кровель в малоэтажных малоквартирных домах. До 10 апреля будут сформированы списки объектов, в приоритете дома, где сборы за коммунальные услуги составляют более 80 процентов.

«То, что мы сегодня утвердили руководителя фонда — большой плюс для его дальнейшей работы. Кадровая чехарда, которую мы все наблюдали последние несколько лет, наносила сильный урон той работе, которую необходимо было выполнять. Алексей Рябченков имеет опыт работы в сфере ЖКХ и в фонде, он слышит людей, умеет анализировать ситуацию, с ним можно договариваться и решать поставленные задачи»,— отметил заместитель председателя областной думы Виктор Волончунас.

Антон Голицын