У сибирских футбольных команд завершился зимний перерыв

В предстоящие выходные дни завершатся зимние перерывы в чемпионатах ФНЛ и Второй лиги. Возобновят свое участие в турнирах и сибирские футбольные клубы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Енисей», выступающий в ФНЛ, встретится с владикавказской «Аланией». Матч пройдет 1 марта в Красноярске. Первую часть чемпионата «Енисей» завершил на 10-м месте. У команды 27 очков после 21 игры.

Как писал «Ъ-Сибирь», новосибирская «Сибирь» по итогам летне-осеннего отрезка выбыла из группы «Золото». 1 марта клуб стартует в группе «Серебро» домашним матчем с кировским «Динамо». В этой же группе продолжает выступление «Иртыш». В первый день весны он сыграет в Омске с курским «Авангардом».

Валерий Лавский