Почти 2 тысячи кубанских студентов участвуют в проекте «Цифровые кафедры»

В Краснодарском крае более 1,8 тыс. студентов стали участниками федерального проекта «Цифровые кафедры», направленного на получение дополнительного ИТ-образования. В 2025 году количество учащихся в рамках программы планируется увеличить до 3 тыс., сообщили в региональном департаменте информатизации и связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Программа реализуется в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных» и ориентирована на подготовку специалистов с актуальными цифровыми компетенциями. «В ходе занятий внимание уделялось не только изучению теории, но и развитию практических компетенций: студенты создавали собственные инновационные решения. В этом году планируется обучить цифровым навыкам еще больше студентов — не менее 3 тыс.»,— отметил руководитель департамента Станислав Завальный.

Пройти обучение в рамках проекта могут студенты старше первого курса бакалавриата и специалитета, а также магистранты. Университеты адаптируют программы под отраслевую специфику. Так, в Кубанском медицинском университете студенты изучают 3D-моделирование органов и автоматизацию медицинских процессов, а в аграрном университете будущие специалисты осваивают анализ данных и цифровые технологии в сельском хозяйстве.

Федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин отмечает, что программа является инструментом для сокращения дефицита кадров в ИТ-отрасли. «Проект реализуется на базе 123 университетов страны, а плановый набор на 2024 год составил более 170 тыс. студентов. Уже сейчас мы можем говорить о том, что информационные технологии со временем станут куда более значимыми во всех сферах экономики и социальной жизни — от производства до медицины»,— заявил депутат.

Вячеслав Рыжков