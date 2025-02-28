Университету водного транспорта присвоили имя Михаила Лазарева

Волжскому государственному университету водного транспорта (ВГУВТ) в Нижнем Новгороде присвоили имя адмирала и первооткрывателя Антарктиды Михаила Лазарева. Об этом сообщили в вузе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Распоряжение о присвоении имени подписали правительство Нижегородской области и учредитель вуза – Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморрчефлот).

«Завершив эпоху великих географических открытий, Михаил Лазарев встал в одном ряду с Колумбом и Магелланом, которые эту эпоху начинали. Несмотря на то, что родился выдающийся адмирал во Владимире, род его происходит из Арзамасского уезда Нижегородской губернии», — отмечается в сообщении.

Присвоить ВГУВТ имя адмирала предложил директор института «Морская академия», капитан дальнего плавания Михаил Чурин, добавили в вузе.

Владимир Зубарев