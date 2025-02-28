«Девелопмент-Юг» занимает первое место по количеству реализованных квадратных метров в Прикамье

По итогам 2024 года строительно-инвестиционная корпорация «Девелопмент-Юг» реализовала около 81 тыс. кв. м жилья на территории Прикамья. По данным сайта продома.рф, компания занимает первое место по общей площади проданных объектов и сумме реализации среди застройщиков Прикамья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семейный экогород «Погода». Фото предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг»

Семейный экогород «Погода». Фото предоставлено ООО СИК «Девелопмент-Юг»



Общее количество сделок в 2024 году – 1765, из них 1384 – в семейном экогороде «Погода», 336 – в клубном пригороде «МЫ» и 46 – в образцовом квартале «ЮГ на Беляева».

«Полученные результаты говорят о том, что покупатели любят продукт, который мы создаем. Если обратиться к истории появления компании в Перми, станет понятно, что показатели, к которым мы пришли, связаны с пониманием ценностей, важных для людей. В прошлом году пермский филиал отметил 10-летие работы в крае, в этом году вся корпорация отмечает 30-летие. В создании сильного бренда участвует не только команда девелопера, но и покупатели, которые делают выбор в пользу жилых комплексов, построенных корпорацией», – рассказал Алексей Скрипкин, директор пермского филиала «Девелопмент-Юг» и вице-президент корпорации по строительству.

В Мотовилихинском районе продолжается комплексное развитие территории микрорайона «Ива-1», общая площадь освоения – 80 га. К ее застройке девелопер приступил в 2014 году – на 40 га расположен полностью реализованный проект «Спортивный микрорайон Ива», во второй части проекта расположился семейный экогород «Погода».

В прошлом году введены еще четыре дома в экогороде «Погода» общей площадью 72 тыс. кв. м.

Третий проект девелопера – клубный пригород «МЫ» в Кондратово. Общая площадь освоения составляет 40 га, это 300 тыс. кв. м жилья со всей необходимой социальной инфраструктурой и коммерческим кластером.

В 2024 году в клубном пригороде «МЫ» введены первые два дома, ключи от квартир получили почти 500 семей на полгода раньше заявленного срока.

Перечисленные проекты – это не все, что реализует корпорация. В прошлом году компания запустила первый проект точечной застройки, четвертый проект в Прикамье – Образцовый квартал «ЮГ на Беляева». Он возводится в сердце Индустриального района – на улице Космонавта Беляева, 17. Дом переменной этажности (14–15 этажей), шесть блок-секций, 38 тыс. кв. м жилья, 864 квартиры. Крытый паркинг на 114 машино-мест с возможностью установки зарядных станций для электрокаров, двухуровневый двор-оазис.

Год назад компания отметила 10-летие работы в Перми. За это время общая площадь построенных домов составила 360 тыс. кв. м. Кроме жилья возведено два детских сада (на 300 и 350 мест), детская поликлиника на 450 посещений в смену, а также самая большая школа в Прикамье (1626 мест в смену) с двумя бассейнами.

2025-й – юбилейный год для «Девелопмент-Юг». Корпорация отмечает 30-летие работы на рынке недвижимости России, по этому случаю запущен спецпроект «Лица ЮГа». На страницах СМИ и в соцсетях по хештегу #ЛицаЮГа можно найти истории, которые рассказывают жители домов, построенных корпорацией в шести городах России.

ООО СИК «Девелопмент-Юг»