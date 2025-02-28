Уголовное дело возбудили из-за издевательств над многодетной семьей на Ставрополье

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о противоправном поведении в отношении многодетной семьи из Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В социальных сетях появилась информация о том, что в одном из сел Предгорного района компания подростков на протяжении длительного времени запугивает и применяет физическую силу к соседской многодетной семье. Сотрудники полиции, по версии СК, на обращение пострадавших не отреагировали.

Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Владимиру Хорольскому представить доклад об обстоятельствах дела. Исполнение поручение поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Николай Аксенов