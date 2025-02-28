Нижегородского воспитателя обвиняют в краже золотых украшений у детей

Воспитателя детского сада в Сормовском районе Нижнего Новгорода обвиняют в краже золотых украшений у воспитанников. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД 28 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В полиции рассказали, что к ним поступило шесть заявлений от граждан о том, что у их детей в детском саду во время сна похитили золотые изделия. Заявители подозревали в краже сотрудницу группы, которую посещали все пострадавшие. Всего пропало шесть крестиков, одна цепочка и один гайтан с золотой застежкой.

40-летнюю ранее не судимую сотрудницу задержали. У нее обнаружили залоговые документы в ломбард на четыре крестика. Три из них полицейские нашли и изъяли из ломбарда, один уже был реализован. Местонахождение остальных похищенных вещей и общую сумму ущерба пока устанавливают.

Обвиняемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Галина Шамберина