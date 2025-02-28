На Кубани аттестацию прошли 236 экскурсоводов и гидов-переводчиков

В Краснодарском крае аттестовано 236 экскурсоводов и гидов-переводчиков, сообщила «Ъ-Кубань» начальник отдела развития активных видов туризма министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Александра Ступко. Она напомнила, что аттестация проводится с 2022 года, но с 1 марта 2025 года процедура станет обязательной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталья Макарова, Коммерсантъ

«Безусловно, мы стремимся к тому, чтобы обязательную аттестацию в итоге прошли все гиды. В этом нам помогают органы власти на местах, администрации муниципальных образований региона. Аттестация играет очень важную роль в жизни отрасли. В первую очередь — в качестве предоставляемых услуг. Благодаря этому жители и гости нашего региона получаю услугу экскурсовода или гида на более высоком и профессиональном уровне»,— отметила Александра Ступко.

Квалификационный экзамен для экскурсоводов проводят в региональном министерстве курортов. Для проведения аттестации создана специальная комиссия. В ее состав входят эксперты туротрасли, представители муниципальных образований, краевых структур, а также работники отрасли культуры и образования.

По данным Александры Ступко, у экскурсоводов нет серьезных нареканий к аттестации. «Бывают замечания, конструктивные мы, конечно, берем в работу. В целом большинство экскурсоводов понимают значимость процедуры»,— заключила представитель регионального минкурортов.

Наталья Решетняк