Четыре человека погибли и пятеро пострадали в ДТП под Курском

В результате аварии с 12 транспортными средствами в Курской области четыре человека погибли и пятеро пострадали. ДТП произошло сегодня утром на Юго-Восточном объезде Курска в Курском районе. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия ДТП с четырьмя погибшими в Курской области 28 февраля

Фото: прокуратура Курской области Последствия ДТП с четырьмя погибшими в Курской области 28 февраля

Фото: прокуратура Курской области

По предварительным данным, столкнулись шесть грузовых и шесть легковых автомобилей.

По данным прокуратуры региона, в результате погибли трое водителей и один пассажир. Все пострадавшие госпитализированы. Врио губернатора Александр Хинштейн уточнил, что двое пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще у троих «легкие травмы».

«По предварительным данным, причиной ДТП стала плохая видимость из-за плотного тумана»,— рассказал глава региона.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия. Ход проверки взяла на контроль облпрокуратура.

Алина Морозова