Термальный курорт жаркому Краснодару

Федеральный девелопер DOGMA приступил к строительству термального комплекса в Краснодаре. В настоящее время ведутся работы по устройству котлована и бетонированию фундамента. Водно-развлекательный курорт будет построен на Западном обходе кубанской столицы рядом с микрорайоном DOGMA PARK. Компания планирует вложить в реализацию проекта около 3,5 млрд руб. Строительство объекта рассчитано на три года.

Круглогодичный термальный курорт будет разделен на открытый и закрытый уровни. Здесь разместятся десятки оздоровительных площадок и лаунж-зон для всех возрастов. Термы рассчитаны на одновременное посещение порядка 3500 человек. Общая площадь здания превысит 29 тыс. кв. м. Комплекс включит в себя инфраструктуру для отдыха и здоровья: кафе, рестораны, СПА, кабинеты массажа, китайская клиника, грязелечебница и прочие оздоровительные процедуры. Вице-президент по девелопменту в ЮФО ГК DOGMA Геннадий Боярко уверен, что жаркому Краснодару очень не хватает водно-развлекательных зон. Масштаб нового комплекса и многообразие услуг, по его словам, частично помогут решить эту проблему. «Уверен, что термальный центр придаст толчок в инфраструктурном развитии как Западного обхода, так и краевой столицы в целом. Термы станут еще одной мощной точкой притяжения в сфере отдыха и туризма»,— комментирует господин Боярко.

«Под открытым небом будет размещен большой подогреваемый всесезонный бассейн, зоны с теплым песком, галечным покрытием, джакузи, горячее фурако, а также территория отдыха с шезлонгами. В проекте предусмотрено несколько видов бассейнов, а на крыше появится бассейн инфинити с видом на Краснодар. В закрытой части терм будут расположены хаммамы, русские парные, травяная и гималайская соляная сауны, комнаты с горным воздухом, комната впечатлений и многое другое»,— поделился Александр Голиков, руководитель управления коммерческой недвижимости ГК DOGMA.

Управлять комплексом будет УК «Городские термы». По словам архитектора многих проектов «Городских терм» Виктора Хельфера, создавая новый проект, необходимо учитывать все: и особенности участка, и его окружение, чтобы водно-развлекательный курорт не выглядел инородным телом, а также его будущее наполнение. «Здесь нам удалось вписать в здание водопад, мы используем плоскость крыши в качестве места для загара, делаем "архипелаг" и многое другое интересное наполнение»,— говорит архитектор. Предполагается, что краснодарские термы станут самым крупным объектом в федеральной сети франшизы. По мнению основателя «Городских терм» Юрия Бычкова, объект войдет в пятерку лучших термальных курортов мира.

Спектр водных лаунж-зон разнообразен — от детских купален глубиной 40 см до круглогодичных открытых взрослых с постоянной температурой 36 градусов. «В Краснодаре половина года — это лето. Летом стоит высокая температура, а город при этом находится достаточно далеко от воды. Поэтому то, что мы строим суперсовременный курорт с несколькими встроенными клиниками, позволяет говорить о новом прорыве, о новых достижениях термального бизнеса и в целом — термального движения в России»,— говорит Юрий Бычков.

Микрорайон DOGMA PARK — это проект комплексного развития территории, его отличает масштабное благоустройство площадью 25,5 га и большие расстояния между домами. Жилой квартал расположен в экологически благоприятной локации на северо-западе Краснодара, в районе Западного обхода города. Строительство DOGMA PARK рассчитано на три очереди: на участке 75 га будет возведено 36 домов переменной высотности от 16 до 19 этажей. В микрорайоне будет вся необходимая коммерческая и социальная инфраструктура: три школы, пять детских садов, МФЦ, супермаркеты, кафе, аптеки, стоматологии и салоны красоты.

Комплекс включит в себя более 42 саун, парных и турецких бань

В DOGMA PARK появится многопрофильный фитнес-центр. Это будет спортивный комплекс с бассейном, который появится в самом центре жилого массива, недалеко от школы и сквера. Завершить монолитный каркас трехэтажного здания компания DOGMA планирует уже в первом квартале 2025 года. Многофункциональный комплекс предусматривает аквазону для взрослых и детей, хаммам и финскую сауну, большой зал для единоборств, и еще более 1,5 тыс. кв. м — под тренажеры. После открытия фитнес-центра жители микрорайона смогут посещать как индивидуальные, так и групповые тренировки. Оператором выступает популярная сеть фитнес-центров 50 GYM.В январе этого года DOGMA приступила к высадке крупномеров в новом парке микрорайона DOGMA PARK. Здесь появилось 20 лип и сосен высотой от шести до семи метров, обхват стволов деревьев — 30 и более сантиметров. Всего в парке будет свыше четырех тысяч растений на общей площади 7,3 гектара.

Саженцы деревьев выращивали по технологии, которая исключает повреждение корней при пересадке и позволяет деревьям легко прижиться на новом месте. В течение года в парке будет высажено свыше 600 крупномерных деревьев, в том числе красный дуб, гинкго, пихты и ели, несколько видов кленов, платаны, березы и другие — около 30 наименований, больше двух тысяч лиственных и хвойных кустарников, а также лианы, многолетние цветочные культуры и злаковые. В целом же инфраструктура для отдыха в DOGMA PARK удивляет разнообразием: детские площадки, скамейки с теневыми навесами, гамаки, лежаки, световые качели. Во дворах оборудуют зоны воркаута и спортивные площадки, открытые площадки для йоги, появится круговая велодорожка протяженностью больше километра и плескательный фонтан.

Федеральный девелопер DOGMA возводит современную жилую, социальную и коммерческую недвижимость в Краснодарском крае, Московской и Ленинградской областях, Калуге и Омске. За 13 лет успешной работы компания построила 1,9 млн кв. м жилья. Еще 2,5 млн кв. м — на стадии возведения. С января 2023 года DOGMA входит в пятерку лидеров по объемам текущего строительства в России (согласно данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ). На сегодняшний день сданы точно в срок 12 проектов в Краснодаре и Новороссийске, еще десять масштабных объектов в пяти регионах РФ находятся в стадии реализации. Отдельное внимание компания уделяет развитию социальной и культурно значимой инфраструктуры: строительству детских садов, школ, спортивных площадок, игровых и парковых зон, храмов.

Застройщик: ООО СЗ «ДОГМА-ПАРК 21». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф

https://1dogma.ru/